DAX – Trotz Einbruch, technisch noch nichts passiert

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Der S&P500 konnte zwar die Aufwärtstrendlinie nicht halten, hat aber bislang nur eine ganz normale Korrektur im Aufwärtstrend gebildet. Eine solche kommt in einem intakten Trend immer wieder vor und ist ganz natürlich. Zuletzt wurde eine kleine Hammerformation etabliert, die heute bestätigt werden müsste. Allerdings war der vorgelagerte Abwärtstrend nur sehr kurz, sodass die Formation nicht überbewertet werden sollte. Einige Indikatoren haben bereits Kaufsignale generiert, weshalb ein erneuter Anstieg nicht überraschen sollte.

Natürlich ist es nicht schön mit ansehen zu müssen, wie sich der DAX von seinen jüngsten Tops wieder so rasant entfernt. Das haben wir aber bereits nach den letzten beiden erreichten Rekordhochs beobachtet. Jedes Mal konnte sich der Index aber im Bereich der Unterstützungszone halten. Auch dieses Mal ging es kräftig nach unten und die Unterstützungszone wurde erreicht. Die Indikatoren befinden sich im übererkauften Bereich und könnten in den kommenden Tagen Kaufsignale generieren. Trotzdem sollte noch nicht davon ausgegangen werden, dass der Markt an dieser Zone erneut Halt findet. Die Chance darauf ist allerdings gegeben. Daher ist technisch bislang noch keine nachhaltige Veränderung zu sehen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer