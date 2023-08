Gebremster Digitalisierungsschwung

Bonn (ots) - Trotz des Digitalisierungsschubs im Zuge der Corona-Pandemie stagniert nach Angaben des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn inzwischen wieder der Anteil an kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland (19%), die mindestens 1% ihres Umsatzes mit Online-Verkäufen erwirtschaften. Spitzenreiter in diesem Bereich sind europaweit die KMU in Schweden (36%), Dänemark (35%) und Irland (35%). Unter den Großunternehmen hierzulande sank der Anteil im Vergleich zu 2021 sogar um 2 Prozentpunkte auf 36%. Damit liegt er nun unter dem EU-Durchschnitt (39%). Zum Vergleich: In Schweden liegt der Anteil der Großunternehmen, die mindestens 1% ihres Umsatzes mit Online-Verkäufen erwirtschaften, bei 64%, in Dänemark bei 63% und in Belgien bei 56%.



Mehr als jedes dritte kleine und mittlere Unternehmen (37%) in Deutschland bescheinigt sich dennoch eine "sehr hohe" und "hohe" digitale Intensität. EU-weit geben dies lediglich 31% der KMU an. Dagegen unterscheiden sich die Großunternehmen (hoch bis sehr hoch: 86%) in Deutschland kaum in ihrer digitalen Intensität von ihren Pendants in der EU (84%).