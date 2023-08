Florierendes Geschäft in den USA treibt Glücksspielkonzern Flutter weiter an

DUBLIN (dpa-AFX) - Der irische Glücksspiel- und Sportwettenanbieters Flutter profitiert weiter von einem florierenden Geschäft vor allem in den USA. In den anderen Regionen wächst der Konzern deutlich langsamer, in Australien schwächelt das Geschäft weiterhin, wie der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch in Dublin mitteilte. Insgesamt stiegen die Konzernerlöse im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 40 Prozent auf 4,8 Milliarden britische Pfund (5,59 Mrd Euro). Die Aktien gerieten dennoch unter Druck und fielen am Vormittag als Schlusslicht im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um fast 5 Prozent.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte auf vergleichbarer Basis um 38 Prozent auf 823 Millionen britische Pfund. Dabei habe das US-Geschäft mit Blick auf die operative Profitabilität nun eine positive Wende geschafft, hieß es weiter. Unter dem Strich blieben 128 Millionen britische Pfund Überschuss übrig - nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum.

Flutter sitzt in Dublin und ist der weltgrößte Online-Anbieter von Sport- und Casino-Wetten. Das Unternehmen ist vor allem in Großbritannien, Irland und Australien vertreten, verdient sein Geld aber auch in Kontinentaleuropa und den USA./knd/mne/mis