Fraport sendet dort Optimismus, wo er gerade spärlich gesät ist: China. 2024 soll es von und nach Frankfurt mehr Reiseverkehr mit der Volksrepublik geben. Die Lust der Menschen am Verreisen ist ungebrochen. Vielleicht wird im Restaurant gespart, nicht aber bei teuren Fernreisen.

Dass Delivery Hero mehr Umsatz in diesem Jahr erwartet, ist schlüssig. Vielen Menschen ist der Gang ins Restaurant zu teuer geworden und wenn erst die Mehrwertsteuer steigt, dürfte sich der Trend noch verstärken. Kein Wunder also, dass die Aktie heute zu den Gewinnern zählt.

Ask 10,80

Ask 10,80

Ask 10,57

Ask 10,57

Der Ausblick Fraports betont, was in China gerade schief läuft. Den Menschen geht es gut, der Dienstleistungssektor floriert. Chinas fertigende Wirtschaft und der Immobiliensektor kommen dagegen nicht vom Fleck. Gerade gibt es wieder beunruhigende Nachrichten über Schieflagen bei Baukonzernen. Die Deflation ist nun auch statistisch bestätigt. Chinas einst auf Hochtouren laufender Konjunkturmotor scheint langfristige Folgen aus der Corona-Pandemie nicht abschütteln zu können. Die Wirtschaft der Volksrepublik hat „Long Covid“. Die Rufe nach mehr Stimulus werden immer lauter.

Gleichzeitig wächst die Angst, dass der deflationäre Trend nach Europa und in die USA überschwappen könnte. Das sind aber eher Sorgen für 2024. Heute kümmern sich die Anleger erst einmal um die finalen Verbraucherpreise für den Monat Juli. Und man blickt gebannt auf italienische Bankaktien, nachdem eine Übergewinnsteuer gestern zu Kurseinbrüchen führte. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass dieses Beispiel Schule macht und auch in anderen Ländern ähnliche Schritte ergriffen werden. Das könnte die ohnehin belasteten Bilanzen der Banken zu einem ungünstigen Zeitpunkt noch mehr unter Stress setzen.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.