Brenntag steigen - Skepsis bezüglich Ausblick bleibt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Brenntag haben ihre jüngste Erholung am Mittwoch mit einem Plus von rund vier Prozent dynamisch fortgesetzt. Die Aktien des Chemikalienhändlers kehrten damit zurück an ihre 50-Tage-Linie und setzten sich an die Spitze des Dax . Brenntag präzisierte zwar seine Zielspanne für das operative Ergebnis des Gesamtjahres erwartungsgemäß nach unten, ließ aber die Untergrenze unverändert. In der Chemiebranche waren Gewinnwarnungen zuletzt gang und gäbe.

Analysten wie Chetan Udeshi von der Bank JPMorgan und Anil Shenoy von der Barclays-Bank bleiben jedoch skeptisch, was den Ausblick betrifft. Sie rechnen im zweiten Halbjahr mit deutlichem Preisdruck./ag/mis