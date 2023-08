Grün, dezentral, nachhaltig - 750 Millionen US-Dollar für NeXtWind / Berliner Start-up wird Big Player beim Aufbau eines nachhaltigen Energiemarktes in Deutschland

Berlin (ots) - Erst 2020 ging das Energie-Start-up NeXtWind mit einer Finanzierung von 100 Millionen US Dollar in einer von Crestline Investors, Inc. angeführten Finanzierungsrunde an den Start. Nun haben die Berliner bereits die zweite Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Der amerikanische Spezialist für den Aufbau von Pionieren im Renewable Energy Market Sandbrook Capital investiert gemeinsam mit dem Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) und dem institutionellen Investor IMCO bis zu 750 Millionen US-Dollar in eines der vielversprechendsten Energie-Start-ups auf dem deutschen Markt, NeXtWind.



Das Ziel des Unternehmens: den aktuellen Bestand von derzeit zehn Windparks in Nord- und Ostdeutschland zügig erweitern, das Repowering der überwiegend in die Jahre gekommenen Windkraftanlagen in Deutschland vorantreiben und damit der Energiewende in Deutschland neuen Schub verleihen.