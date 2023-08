RTL bündelt alle Unterhaltungsangebote in einer App

KÖLN (dpa-AFX) - Nach Verzögerung führt RTL Deutschland nun eine Multimedia-App für alle Unterhaltungsangebote ein. Serien, Reality, Live-Sport und Filme, die Bereiche Musik, Podcasts, Hörbücher und in den nächsten Wochen auch Zeitschriften werden so an einem Ort verfügbar sein. Dazu bietet die Streaming-Plattform RTL+ ab sofort ein All-Inclusive-Entertainment-Paket an, wie RTL Deutschland am Mittwoch in Köln mitteilte. Der TV-Konzern startet am Markt mit einem monatlichen Preis von 12,99 Euro für das Multimedia-Paket.

RTL Deutschland hatte zum Jahr 2022 die Magazinsparte des Hamburger Verlagshauses Gruner + Jahr übernommen und will Synergien bei Inhalten der Häuser schaffen. RTL Deutschland nutzt ebenso Synergien mit der Buchverlagsgruppe Penguin Random House. All diese Bereiche - samt RTL - zählen zum Portfolio von Bertelsmann in Gütersloh.