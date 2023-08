Drei Bereichsleiter für Geschäftskunden Christian Kohl: "Ich freue mich sehr, dass wir dank unserer Partner LANCOM Systems, T&N und OMREX heimischen Großkunden eine maßgeschneiderte Lösung für WLAN-Netzwerke anbieten können. Managed Wifi wird über die Cloud zentral verwaltet und bietet Kunden eine sichere,

standortübergreifende Funktionalität, die auf individuelle Wünsche perfekt angepasst werden kann."



LANCOM, T&N und OMREX als neue Partner an Bord.

Gemeinsam mit den neuen Partnern LANCOM Systems, T&N und OMREX realisiert Drei seine neue Managed Wifi Lösung für Großkunden:

Die LANCOM Systems GmbH ist führender europäischer Hersteller von Netzwerk- und Security-Lösungen. LANCOM liefert die Netzwerkgeräte wie Access Points, Switches, Router und Firewalls, welche beim Kunden installiert werden, und stellt mit der LANCOM Management Cloud die integrierte Plattform für deren softwarebasierte Verwaltung. Die Geräte von LANCOM werden in Deutschland entwickelt und hauptsächlich dort gefertigt. Sie zeichnen sich durch ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis und die sehr gute Lieferverfügbarkeit aus.

Die T&N Telekom und Netzwerk GmbH und die OMREX GmbH sind Dienstleisterinnen im Bereich Informatik und Telekommunikation. Als zertifizierte LANCOM Platinum Partner, dem höchsten Partner Level, unterstützen sie Drei bei der Planung und übernehmen die Implementierung und den Support der Wifi-Lösung bei Drei Kunden. Durch ihre langjährige Tätigkeit auf diesem Gebiet und ihr Team an erfahrenen Fachspezialisten können T&N und OMREX einen umfassenden Service und Support anbieten, sei es remote oder vor Ort. Österreichweit sind die beiden Unternehmen mit mehreren Standorten vertreten. Kernmärkte für ihre Dienstleistungen sind Österreich, Deutschland und die Schweiz.



Über Drei:

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. [www.drei.at] (http://www.drei.at/)

Über LANCOM Systems:

Die LANCOM Systems GmbH ist führender europäischer Hersteller von Netzwerk- und Security-Lösungen für Wirtschaft und Verwaltung. Das Portfolio umfasst Hardware (WAN, LAN, WLAN, Firewalls), virtuelle Netzwerkkomponenten und Cloud-basierendes Software-defined Networking (SDN). Soft- und Hardware-Entwicklung sowie Fertigung finden hauptsächlich in Deutschland statt, ebenso wie das Hosting des Netzwerk-Managements. Besonderes Augenmerk gilt der

Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit. Das Unternehmen hat sich der Backdoor-Freiheit seiner Produkte verpflichtet und ist Träger des vom Bundeswirtschaftsministerium initiierten Vertrauenszeichens "IT-Security Made in Germany". LANCOM wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Würselen bei Aachen. Zu den Kunden zählen KMU, Behörden, Institutionen und Großkonzerne aus aller Welt. Seit Sommer 2018 ist das Unternehmen hundertprozentige Tochtergesellschaft des Münchner Technologiekonzerns Rohde &

Schwarz.[https://www.lancom-systems.de/]

(https://www.lancom-systems.de/)



Über T&N:

T&N steht für maßgeschneiderte ICT-Lösungen im Business-Umfeld. T&N hilft Unternehmen jeder Größe und Branche, durch die passende Information & Communication Technology effizienter und agiler zu werden. Das inhabergeführte Unternehmen wurde 1996 gegründet. Die T&N Gruppe beschäftigt heute rund 200 Mitarbeitende an 12 Standorten in Österreich und in der Schweiz. Die österreichische

Landesgesellschaft, die T&N Telekom und Netzwerk GmbH mit Sitz in Wien, ist auf die Bereiche Telefonie, SIP/Internet, Netzwerk und Security spezialisiert. Durch ihre fünf Standorte in Wien, Traun, Innsbruck, Klagenfurt und Graz und sein Team an Fachspezialisten bietet T&N österreichweit einen umfassenden Service und Support, sei es remote oder vor Ort. [www.tn-ict.com] (http://www.tn-ict.com/)

Über OMREX

Nach dem Motto "we deliver telecommunication" betreut OMREX gemeinsam mit dem Tochterunternehmen SOXSIS in Deutschland und Österreich sowie in Teilen Europas mittelständische Unternehmen, Konzerne, Kommunen und Filialisten. Die Kerngeschäftsbereiche sind SD-WAN, SD-WLAN, SD-Security sowie professionelle Internet- und Festnetzanbindung, mobile Telekommunikation, Rollout von IT-Infrastrukturen und IT-Service. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Moers (DE).[www.omrex.de] (http://www.omrex.de/)



