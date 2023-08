BARCLAYS stuft Daimler Truck auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler Truck von 40 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Hersteller von Nutzfahrzeugen dürfte im dritten Quartal von günstigen Volumina, Preisen und Kosten profitieren, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit dürfte das Unternehmen in diesem Jahr das obere Ende des Zielkorridors für die bereinigte Marge im Industriegeschäft erreichen./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 01:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 34,05EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Erwann Dagorne

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m