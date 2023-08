JPMORGAN stuft UBS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Franken belassen. Dem europäischen Bankensektor drohten im kommenden Jahr ein langsameres Ergebniswachstum und steigende Eigenkapitalkosten, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zu seinen langfristigen "Top Picks" gehören weiterhin UBS und Intesa Sanpaolo./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 00:03 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 20,25EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m