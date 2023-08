Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Der AVIV Housing Market Report, eine Analyse derImmobilienmärkte in 7 ausgewählten europäischen Ländern, zeigt:- Vorjahresvergleich: In 5 Ländern steigen die Immobilienpreise - Deutschlandmit stärkstem Rückgang (-6,2 Prozent), Spanien mit deutlichstem Anstieg (+7,2Prozent)- In Deutschland hat sich die Zahl der vergebenen Kredite innerhalb eines Jahreshalbiert, in Südeuropa blieb sie aufgrund niedriger Preise konstant- Durch Deckelung der Bauzinsen: In Frankreich (+0,4 Prozent) haben sich dieKaufpreise im Jahresvergleich kaum verändert- Vergleich der Hauptstädte: Paris (10.072 Euro) fast doppelt so teuer wieBerlin (5.136 Euro)Europaweit sind die Zinsen für Baudarlehen in den vergangenen eineinhalb Jahrenrapide gestiegen. Die Auswirkungen auf die Immobilienmärkte unterscheiden sichaber deutlich. In 5 von 7 untersuchten Ländern haben sich dieDurchschnittspreise von Kaufimmobilien trotz schlechtererFinanzierungsbedingungen verteuert. Große Ausnahme ist Deutschland, wo diePreise um 6,2 Prozent gesunken sind - der stärkste Rückgang aller Länder.Allerdings hat sich der Markt in den vergangenen Monaten wieder etwasstabilisiert und der Abwärtstrend wurde unterbrochen. Das ist das Ergebnis desaktuellen AVIV Housing Market Reports für das 2. Quartal 2023. Darin wird dieEntwicklung der Kaufpreise auf den Immobilienmärkten in Deutschland, Frankreich,Belgien, Luxemburg, Italien, Spanien und Portugal analysiert. Der Reportentsteht in Zusammenarbeit mit den Immobilienportalen meilleurs agents undImmoweb, die ebenso wie immowelt Teil der AVIV Group sind.Anzahl an Krediten in Deutschland halbiert, in Südeuropa stabilDie stärksten Anstiege lassen sich in den südeuropäischen Ländern beobachten. InSpanien erhöhte sich der Durchschnittspreis um 7,2 Prozent. In Portugal beträgtdas Plus 6,4 Prozent und in Italien 2,0 Prozent. Alle Länder haben gemein, dassdas Preisniveau deutlich unter dem der mitteleuropäischen Länder liegt. ZumVergleich: In Deutschland kostet der Quadratmeter Wohneigentum aktuell 3.156Euro, in Spanien und in Italien im Durchschnitt sogar weniger als 2.000 Euro.Obwohl das Einkommen in Südeuropa geringer ist, können sich die Menschenaufgrund der niedrigeren Preise noch eher Wohneigentum leisten. Denn dieebenfalls hohen Zinsen wirken sich bei geringeren Darlehenssummen weniger starkauf die monatliche Belastung aus. Das zeigt sich auch bei der Anzahl vergebenerKredite: Während in Deutschland laut Daten der Europäischen Zentralbank die Zahlder Kreditvergaben an private Haushalte innerhalb eines Jahres um 50 Prozent