Hamburg (ots) - Seniorenresidenzen bieten bedarfsgerechte Wohnmöglichkeiten mit

gehobenem Standard - eine attraktive Option für all jene, die auch die nötigen

finanziellen Mittel haben. Vor einer so weitreichenden Entscheidung ist

allerdings eine umfassende Beratung vor Ort unerlässlich. Das Deutsche Institut

für Service-Qualität hat Beratung, Service und Ausstattung von

Seniorenresidenzen getestet. Von den neun Anbietern sticht der Testsieger mit

dem Qualitätsurteil "sehr gut" heraus.



Lohnender Vor-Ort-Besuch





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Beratungsgespräche in den Residenzen verlaufen überwiegend positiv: DieInteressierten werden freundlich und umfangreich über die möglichen Wohn- undBetreuungsmöglichkeiten informiert. Fragen beantworten die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter in der Regel fachlich korrekt und vollständig. Sie nehmen sich zudemZeit für individuelle Gespräche und bieten im Test auch ausnahmslos einenRundgang durch die Residenz an. Nicht selten ein Manko ist allerdings diePreistransparenz: In mehr als einem Drittel der Beratungsgespräche werden dieKosten nicht detailliert erläutert.Weitere Servicekanäle schneiden nur mittelmäßig ab: Sowohl am Telefon als auchper E-Mail erhalten Interessierte häufig nur kurze, allgemeine Auskünfte. DieInternetauftritte punkten mit hoher Bedienungsfreundlichkeit, zeigen aber beimInformationswert oft ein deutliches Verbesserungspotenzial. SchriftlichesInformationsmaterial ist dagegen von hohem Nutzen - wenn es denn ankommt. Inmehr als jedem zweiten Fall warten die Interessierten im Testzeitraum vergeblichauf das angeforderte Material.Wohnambiente vielfach überzeugendIn puncto Ausstattung erzielen die Seniorenresidenzen im Schnitt ein gutesErgebnis. Die Wohnkomplexe punkten unter anderem mit einladenden Apartments undAußenanlagen sowie guter Verkehrsanbindung. Auch vielfältige Freizeitangebotesind Standard; alle Häuser im Test bieten zum Beispiel Sport- bzw.Bewegungsaktivitäten sowie Kulturveranstaltungen.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität:"Viele Seniorenresidenzen bieten attraktive Wohnmöglichkeiten in einemansprechenden Umfeld. Qualität hat natürlich ihren Preis und hier empfiehlt essich genau hinzuschauen und nachzufragen - die Kosten werden leider nicht immertransparent und verständlich dargestellt."Die Top-3-AnbieterAugustinum geht mit dem Qualitätsurteil "sehr gut" als Testsieger aus der Studiehervor und überzeugt im Service wie in der Ausstattung gleichermaßen. Dieengagierten Mitarbeitenden in den Residenzen führen individuelle undbedarfsorientierte Beratungen durch. Anfragen per E-Mail beantwortet das