- German Energy: Opel Experimental füllt die drei Markensäulen mit neuem Leben

- Mutig und klar: Nächstes Kapitel der Opel-Designphilosophie mit 4D Opel Vizor

- Stimmungsvoll: Elektrochrome Stoffe empfangen Fahrer und Passagiere mit

atmosphärisch wechselndem Licht



Mit dem atemberaubenden Opel Experimental gibt Opel den Blick auf die Zukunft

der Marke frei. Mit seinem hochmodernen Karosseriedesign vermittelt das neue

Konzeptfahrzeug aus Rüsselsheim, wohin die Reise von Opel in den kommenden

Jahren gehen wird. Zu den Highlights der Markenstudie zählen innovative

Aerodynamik-Features für höchste Effizienz. Der geräumige, illuminierte

Innenraum überzeugt mit besonders leichten Sitzen und einem Head-up-Display der

nächsten Generation. Der batterie-elektrische Crossover feiert auf der

diesjährigen IAA Mobility in München Weltpremiere. Dort wird er vom 5. bis 10.

September zum einzigartigen Blickfang und neue Kundengruppen von der Opel-Vision

einer nachhaltigen individuellen Mobilität begeistern.





"Der Opel Experimental gibt einen Ausblick auf kommende Modelle undTechnologien, auf das zukünftige Design, ja, auf eine neue Epoche und dieZukunft der Marke. Dieses atemberaubende Konzeptfahrzeug weist unseren weiterenWeg und zeigt einmal mehr den Pioniergeist von Opel", sagt Opel CEO FlorianHuettl."Unser neuer Opel Experimental zeigt eine technischere und noch pointiertereInterpretation unserer mutigen und klaren Designphilosophie. Mit ihm nimmtunsere Vision der Zukunft Gestalt an. Viele seiner Designelemente und derzugrundeliegenden Philosophie werden sich in künftigen Serienmodellenwiederfinden. Das Karosseriedesign vereint beste Aerodynamik mit einerunverwechselbaren Silhouette. Und der Innenraum vermittelt ein intensives,emotionales Nutzererlebnis", fügt Opel-Designchef Mark Adams hinzu.Was an der schlanken Silhouette des Opel Experimental auf den ersten Blickauffällt, ist der vollkommene Verzicht auf Chrom. Stattdessen unterstreichenzusätzliche Leuchtelemente und mutige, kontrastreiche Grafiken diebeeindruckenden Proportionen des effizienten batterie-elektrischen Crossovers,der auf der hochmodernen Stellantis BEV-Plattform basiert und über elektrischenAllradantrieb verfügt. Zu seiner ausdrucksstarken Präsenz trägt auch die mutigeund klare Gestaltung des sich verjüngenden Profils mit glatten Oberflächen bei.Selbst die traditionellen Außenspiegel sind vollintegrierten 180-Grad-Kameras anden C-Säulen gewichen. Und zu einem selbstbewussten Stand tragen die scharf undmuskulös designten Radhäuser bei.An der Front sitzt der leuchtende neue Opel-Blitz stolz im Zentrum des