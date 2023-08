DUBAI, VAE, 9. August 2023 /PRNewswire/ -- Mehr als die Hälfte der arabischen Jugendlichen in den Ländern der Levante und Nordafrikas geben an, dass sie aktiv versuchen, ihr Land zu verlassen oder in Erwägung ziehen, es zu verlassen, um bessere Chancen zu haben. Der Wunsch auszuwandern ist bei jungen Männern und Frauen in der Levante (53 %) am stärksten ausgeprägt, gefolgt von Nordafrika (48 %). Hauptziel ist die Arbeitsplatzsuche.

Andererseits gibt etwas mehr als ein Viertel (27 %) der Jugendlichen in den Staaten des Gulf Cooperation Council (GCC) an, dass sie eine Auswanderung in Erwägung gezogen haben, wobei die Mehrheit angibt, dass sie „niemals ihr Land verlassen" würden.

Die meisten arabischen Jugendlichen möchten nach Kanada (34 %) auswandern, wobei die Vereinigten Staaten (30 %) knapp an zweiter Stelle stehen, gefolgt von Deutschland und dem Vereinigten Königreich (beide 20 %) und Frankreich bei 17 %.

Dies sind einige der wichtigsten Ergebnisse unter dem Motto „Meine Zukunftsziele" in der 15. jährlichen ASDA'A BCWBCW Arab Youth Survey, der umfassendsten Studie ihrer Art über die größte Bevölkerungsgruppe der arabischen Welt, nämlich über 200 Millionen Jugendlichen, die von ASDA'A BCW, dem führenden Kommunikationsberatungsunternehmen im Nahen Osten und Nordafrika, durchgeführt wurde.

Der Wunsch auszuwandern korrespondiert mit den düsteren wirtschaftlichen Aussichten in vielen arabischen Ländern. Nahezu drei Viertel (72 %) der befragten jungen Araber in der Levante und etwa zwei Drittel (62 %) in den nordafrikanischen Ländern gaben an, dass ihre Volkswirtschaft in die „falsche Richtung" geht.

In den GCC-Staaten bleibt die Jugend jedoch äußerst optimistisch und fast neun von zehn (88 %) geben an, dass die Wirtschaft ihres Landes in die „richtige Richtung" geht.

Angesichts einer Jugendarbeitslosigkeit von über 25 % im Nahen Osten - laut Internationaler Arbeitsorganisation die höchste und am schnellsten wachsende Arbeitslosigkeit der Welt - ist es für junge Araber verständlicherweise Priorität, einen Arbeitsplatz zu finden. Fast die Hälfte (49 %) gab an, dass sie aktiv eine Auswanderung erwägen, mit dem Grund, eine Arbeit zu finden.