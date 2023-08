JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32,95 Euro belassen. Bessere Margen auf den europäischen Absatzmärkten hätten dafür gesorgt, dass die Überschusserwartung übertroffen worden sei, schrieb Analyst Borja Olcese in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Margen im US-Geschäft hätten allerdings im Jahresvergleich geschwächelt. Insgesamt sei der Geschäftsverlauf widerstandsfähig gewesen, doch das dürfte dem Markt womöglich nicht reichen./ckVeröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 07:49 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 07:49 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 30,98EUR gehandelt.