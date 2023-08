Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hannover/Garching b. München (ots) -- Laut der Ergebnisse einer aktuellen Befragung schätzt nur jede dritte Personihr Finanzwissen als sehr gut bis gut ein.- Aber: Menschen mit hohem Finanzwissen beschäftigen sich auch mehr mit denThemen rund um Finanzen und Vorsorge, sie fühlen sich besser abgesichert undkennen sich mit unterschiedlichen Anlageformen aus.- Finanzthemen haben ein Imageproblem: Vor allem junge Menschen haben noch nichtfür den Ruhestand vorgesorgt.- Fast zwei Drittel der Befragten fordern ein verpflichtendes Schulfach fürFinanzen und finden, dass die Schule ein guter Ort wäre, um Finanzwissen zuvermitteln.- Menschen glauben, dass die gesetzliche Rente nicht reicht, und sehenGenerationengerechtigkeit sowie die Sicherung der Alters- und Rentensystemeals ein Top-Thema in Deutschland an.Wer das eigene Wissen um Finanzen und Vorsorge als sehr gut oder gut einschätzt,hat mehr Geld zur Verfügung, beschäftigt sich mehr mit Finanzen (90 %) und fühltsich besser auf die Rente vorbereitet und abgesichert (74 %). Das belegenaktuelle Zahlen einer YouGov-Befragung mit über 2.000 Personen im Auftrag desFinanz- und Versicherungsunternehmens Swiss Life Deutschland. Aber dasFinanzwissen ist ausbaufähig: Nur jede dritte Person (37 %) schätzt ihr Wissenals sehr gut oder gut ein. Die genannten Gründe dafür sind vielfältig: 25 % derbefragten Personen sagen, dass sie nicht ausreichend finanzielle Mittel zurVerfügung haben, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. An zweiter Stelle werdendie teils widersprüchlichen Informationen, die im Zusammenhang mit Finanzen undVorsorge existieren, genannt (21 %) und dann folgt die Komplexität des Themas(20 %). 40 % der befragten Personen sagen, dass Finanzberatung eine wichtigeFunktion in der Vermittlung von Finanzwissen einnimmt.Jörg Arnold, Geschäftsführer von Swiss Life Deutschland, sieht den Hebel zu mehrWissen und Selbstbestimmung ebenfalls in der qualitativen Finanzberatung: "Werin der Lage ist, für sich selbst zu entscheiden und Finanzfragen zu beantworten,kann ökonomische Ziele formulieren, fürs Alter ausreichend vorsorgen undprofitiert von Gestaltungsoptionen. Wir sollten in die Eigenverantwortung derMenschen investieren und ihnen Unterstützung bieten, um ein selbstbestimmtesLeben zu führen."Finanzthemen haben ein Imageproblem: Vor allem junge Menschen haben noch nichtfür den Ruhestand vorgesorgtNeben mangelndem Finanzwissen beschäftigt sich fast jede dritte befragte Person(32 %) nie oder nur selten mit dem Thema Finanzen. Und fast jede zweite Personunter 25 Jahren hat bisher noch nicht für den Ruhestand vorgesorgt (47 %). Das