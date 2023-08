Medi Talents GmbH Warum Social-Media-Anzeigen nicht die Lösung für Personalprobleme in Pflegebetrieben sind - und wie es langfristig klappt (FOTO)

Stolberg (ots) - Michael Haupt ist der Gründer und Geschäftsführer der Medi

Talents GmbH. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Pflegeeinrichtungen wie

Altenheime, Krankenhäuser und Pflegedienste bei der Mitarbeitergewinnung, indem

auf die Bedürfnisse potenzieller Mitarbeiter eingegangen wird. Mit modernen

Recruiting-Methoden sichert der Recruiting-Experte die Versorgung alter und

kranker Menschen.



Die Personalprobleme in Pflegebetrieben sind eine Herausforderung, die in den

letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt ist. Grund dafür ist nicht nur

der Mangel an qualifizierten Fachkräften, sondern auch die steigende Nachfrage

für Pflegeleistungen aufgrund der alternden Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund

suchen Pflegeeinrichtungen verstärkt nach innovativen Methoden der

Personalbeschaffung, um ihren Personalbedarf zu decken. Eine Lösung, die in

diesem Zusammenhang immer mehr in den Mittelpunkt rückt, sind

Social-Media-Anzeigen. "Zweifellos stellen Social-Media-Anzeigen auf Facebook,

Instagram und Co. eine verlockende Möglichkeit dar, um potenzielle Mitarbeiter

anzusprechen", weiß Michael Haupt von der Medi Talents GmbH.