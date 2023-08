DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TUI auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,80 Euro belassen. Der Konzernumsatz habe seine Erwartung übertroffen, schrieb Analyst Andre Juillard in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Gleiches gelte für das operative Ergebnis (Ebit). Während die bilanziellen Sorgen vorerst ausgestanden sein dürften, wiesen die Signale in Richtung eines starken vierten Geschäftsquartals des Touristikkonzerns./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 07:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,46 % und einem Kurs von 6,468EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Andre Juillard

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,80

Kursziel alt: 9,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m