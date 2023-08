BAADER BANK stuft JENOPTIK AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Auftragseingang und der Umsatzanstieg seien solide, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die operative Profitabilität (Ebitda) habe die Erwartungen klar hinter sich gelassen. Der auf Optik spezialisierte Technologiekonzern biete exzellente längerfristige Wachstumschancen./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 08:29 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 28,72EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Peter Rothenaicher

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m