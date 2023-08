Seite 2 ► Seite 1 von 7

Frankfurt am Main (ots) -- KfW-Fördervolumen bzw. Neugeschäft in Höhe von 58,7 Mrd. EUR- Neuzusagevolumen in Deutschland normalisiert sich auf 42,8 Mrd. EUR- Export- und Projektfinanzierung mehr als verdoppelt auf 14,4 Mrd. EUR- Überdurchschnittlich hohes Konzernergebnis in Höhe von 885 Mio. EUR- Sehr robuste Risikotragfähigkeit mit auf 37,4 Mrd. EUR gestiegenemEigenkapital und einer Kernkapitalquote von 27,5 %Die KfW Bankengruppe hat im ersten Halbjahr 2023 ein Fördervolumen bzw.Neugeschäft von 58,7 Mrd. EUR (06/2022: 95,1 Mrd. EUR, 06/2021: 49,8 Mrd. EUR)verzeichnet. Damit verstetigte sich die Normalisierung der Förderung undFinanzierungen gegenüber dem Ausnahmejahr 2022. Dies zeigte sich im Wesentlichenin der inländischen Förderung in Höhe von 42,8 Mrd. EUR (06/2022: 87,0 Mrd. EUR,06/2021: 41,1 Mrd. EUR). Das Zusagevolumen war neben dem Auslaufen derCorona-Sonderprogramme, dem Wechsel von der Breitenförderung hin zurfokussierten Spitzenförderung mit anspruchsvolleren Förderbedingungen in denProgrammen der Bundesförderung für effiziente Gebäude, wie auch derverhalteneren Kreditnachfrage in Folge des angestiegenen Zinsniveaus geprägt.Positiv trugen unter anderem die Programme der allgemeinenUnternehmensfinanzierung wie auch die Auszahlungen der Soforthilfe/PreisbremseGas und Wärme des Bundes und Energiezuweisungsgeschäfte zu einem erneut hohenFördervolumen im ersten Halbjahr bei.Eine erfreuliche Entwicklung zeigte sich zudem im Geschäftsfeld Export- undProjektfinanzierung. Dieses erreichte mit 14,4 Mrd. EUR ein mehr als doppelt sohohes Zusagevolumen wie im Vorjahreszeitraum (06/2022: 6,0 Mrd. EUR). AlleGeschäftssparten trugen zum Neugeschäft bei.Die Zusagen der KfW Entwicklungsbank lagen mit 1,5 Mrd. EUR (06/2022: 1,4 Mrd.EUR) leicht über Vorjahresniveau. Die DEG sagte 609 Mio. EUR zu. Das ist imVergleich zum Vorjahr ein fast doppelt so hohes Finanzierungsvolumen (06/2022:356 Mio. EUR). Der Fokus der Finnazierungstätigkeit der drei internationalenGeschäftsbereiche lag auf den Themen Klima, Umwelt und Unterstützung derTransformation von Gesellschaften und Unternehmen.Das Zusagevolumen von KfW Capital betrug im ersten Halbjahr rund 1,4 Mrd. EUR(06/2022: 307 Mio. EUR). Diese deutliche Steigerung war vor allem auf Zusagenfür die neuen Bausteine des Zukunftsfonds zurückzuführen (European Tech ChampionInitiative 800 Mio. EUR und Deep Tech Climate Fonds 215 Mio. EUR.).Der Vorstandsvorsitzende der KfW, Stefan Wintels: "Das erste Halbjahr 2023 warinsgesamt herausfordernd für Wirtschaft und Gesellschaft. Dennoch verzeichneten