Reflex Advanced Materials erhält die Genehmigung zur Durchführung eines Bohrprogramms auf dem Graphitprojekt Ruby in Montana, USA

9. August 2023 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / - Reflex Advanced Materials Corp. (CSE: RFLX), (OTCQB:RFLXF), (FWB:HF2) („Reflex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es vom Bureau of Land Management (BLM) und vom Montana Department of Environmental Quality (DEQ) die Genehmigung für sein Explorationsbohrprogramm sowie die formelle Genehmigung für das mit Spannung erwartete Bohrprogramm im Sommer 2023 (das „Programm“) auf dem Graphitprojekt Ruby in Montana, USA, erhalten hat.