Wirtschaft Dax am Mittag stärker - 16.000-Punkte-Marke in greifbarer Nähe

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax nach einem bereits freundlichen Start zum Mittag weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.960 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag. Zur Wochenmitte kompensiert der Dax damit einen Teil seiner Verluste aus den letzten Tagen und nähert sich wieder der viel besprochenen 16.000-Punkte-Marke. "Die Investoren fokussieren sich auf die stark überverkauft Aktien von Unternehmen aus den Technologiesektoren", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow den Handel am Mittag.