Neue Möglichkeiten im Personalmarketing Mehr Sichtbarkeit für nachhaltige Arbeitgeber (FOTO)

Monheim am Rhein (ots) - Das Thema Nachhaltigkeit hat mittlerweile einen

entscheidenden Einfluss auf die Arbeitgeberattraktivität. Mit dieser Erkenntnis

hat die greenjobs global GmbH & Co. KG ihren Fokus auf Nachhaltigkeit weiter

ausgebaut und zwei Vorhaben umgesetzt, um dem Arbeitsmarkt neue Impulse zu geben

und nachhaltige Arbeitgeber sichtbar zu machen: das greenjobs-Label und die

Jobbörse greenjobs24.



Nachhaltiges Engagement kann sich auch in der Personalsuche lohnen