Softbanks Arm: Amazon als Ankerinvestor – welche Big Techs noch dabei sind

Es könnte der größte Tech-IPO des Jahres werden: Das britische Chip-Design-Unternehmen Arm will ab September zurück an die Börse. Mehrere Kunden des Unternehmens verkündeten bereits, in Arm investieren zu wollen – darunter Apple, Samsung Electronics, Nvidia und Intel. Nun berichtet Bloomberg, dass Großkunde Amazon sogar als Ankerinvestor an Bord ist. Das Unternehmen um Jeff Besos nutzt Arm-Designs in seiner Tochtergesellschaft AWS Graviton und ersetzt damit traditionelle Chips von Intel. Bei Apple kommen die Chips in Smartphones oder Mac-Computern zum Einsatz.

Aktuell gehört Arm zur japanischen Softbank. Sie hatte das Unternehmen im Jahr 2016 für 32 Milliarden US-Dollar gekauft und von der Börse genommen. Mittlerweile soll sich der Wert des Unternehmens verdoppelt haben: Bloomberg schätzt den Marktwert auf 60 bis 70 Milliarden US-Dollar. Davon sollen künftig rund zehn Millionen US-Dollar an der Tech-Börse Nasdaq handelbar sein, berichtete ein Insider dem Nachrichtendienst. Die Roadshow, bei der das Management mit potenziellen Investoren spricht, soll Bloomberg zufolge in der ersten September-Woche stattfinden. Der Emissionskurs könnte dann in der Folgewoche feststehen.