(Im 2. Absatz wurde präzisiert, dass seit 1. Juli Patientinnen und Patienten das E-Rezept mit ihrer Elektronischen Gesundheitskarte einlösen können. Zuvor war bereits eine Einlösung etwa mit einem QR-Code möglich.)

BERLIN (dpa-AFX) - Nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist Deutschland im Bereich der Digitalisierung des Gesundheitssystems ein "Entwicklungsland". "Es ist ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr vertretbar, dass wir in der heutigen Zeit noch immer die Rezepte über Papier ausdrucken", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch bei der Vorstellung des E-Rezeptes in Berlin. "Wir sind im Bereich der Digitalisierung unseres Gesundheitssystems ein Entwicklungsland. Das ist leider so, wir brauchen daher eine Aufholjagd." Diese Aufholjagd beginne mit dem elektronischen Rezept und gehe weiter mit der elektronischen Patientenakte.