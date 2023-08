Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 09.08.2023

Kursziel: 19,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter



Preview Q2: Normaler Saisonverlauf und Investitionen in den ShopAusbau lassen keine Sprünge in Q2 erwarten



Die Pferdewetten AG wird am 15. August den Halbjahresbericht für 2023 vorlegen und am selben Tag einen Earnings Call auf der CONNECT Plattform abhalten. Unsere Erwartungen für das zweite Quartal sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.



[Tabelle]



Der Netto Gaming Ertrag (Umsatz) dürfte im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen sein, was im Wesentlichen aus den neu eröffneten Shops sowie hohen Boni im Vorjahresquartal resultieren dürfte. Laut Corporate News hat das Unternehmen im Laufe des Monats Juni die Marke von 50 Sportwetten-Shops geknackt. Neben den Franchise-Shops wurden in Q2 zudem drei Standorte erworben, deren avisierter EBITDA-Beitrag von 1,5 Mio. Euro ab 2024 ebenso wie der veranschlagte Kaufpreis (MONe: 6 Mio. Euro) nun in unseren Schätzungen reflektiert ist. Nach Aussagen des Managements sind bereits mehr als 200 Shops in der Pipeline, sodass die Expansion im Retail-Bereich nun deutlich an Fahrt gewinnt. In einigen Bundesländern ist aufgrund des Rückstaus bei den Behörden die Zulassung immer noch stark verzögert. Hier versucht das Unternehmen allerdings mit Hilfe der lokalen Politik, Lösungen für eine vorzeitige Eröffnung der Shops zu erwirken, um keine weiteren Verzögerungen hinnehmen zu müssen.



Verhaltenes EBITDA erwartet: Trotz des deutlichen Umsatzanstiegs dürfte das EBITDA gegenüber Vorjahr und dem Vorquartal (-1,0 Mio.) deutlich rückläufig sein. Gegenüber dem Vorjahr machen sich hier die Kosten der übernommenen Sportwetten-Plattform bemerkbar. Gegenüber dem Vorquartal ist es wichtig zu bemerken, dass die Profitabilität der Pferdewette in den Sommermonaten u.a. durch mehr Favoritensiege aufgrund der besseren Witterung traditionell deutlich unter der des ersten Quartals liegt. Zwischen Q1 und Q2 des Vorjahres betrug die Ergebnisdifferenz ca. 1,5 Mio. Euro, sodass wir eine vergleichbare Größenordnung in diesem Jahr erwarten (MONe: Delta von -1,3 Mio. Euro vs. Q1). Im Hinblick auf die Anzahl gestiegener Shops erwarten wir eine Verbesserung der Profitabilität im Bereich Retail-Sportwette, gehen aber gleichzeitig von höheren Marketingaufwendungen im Bereich Online-Sportwette aus, da in Q1 wegen der Umstellung der Werbeplattform die Aktivitäten deutlich eingeschränkt waren. Entsprechend erwarten wir in Summe aus dem Bereich Sportwette keine signifikante Ergebnisverbesserung gegenüber dem ersten Quartal.



Fazit: Die Anzahl der zuletzt vermeldeten Shop-Eröffnungen stimmt uns zuversichtlich, dass

die avisierten 114 Shops bis zum Jahresende erreicht werden können. Sollte sich diese

Entwicklung fortsetzen, sehen wir weiteres Potenzial, unsere Prognosen insbesondere für

2024 ff. im Verlauf des Jahres anzuheben. Wir bleiben bei "Kaufen" mit Kursziel 19,00 Euro.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



