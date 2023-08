Das beste Börsen Halbjahr des Jahrtausends - Monatsrückblick Juli 2023

Starke Unternehmensgewinne und fallende Inflation treiben die US-Börsen

Der US-Aktienmarkt hat in 2023 das beste Halbjahr des Jahrtausends auf das Parkett gelegt. Ein starker Juli rundete die starke Entwicklung an Amerikas Börsen ab. Eine ähnlich starke Performance gab es zuletzt vor 26 Jahren. Der S&P 500 legte um +3,11% zu, während der technologielastige NASDAQ 100 sogar um +3,81% stieg. Neben einer stark wachsenden US-Wirtschaft (+2,4% im zweiten Quartal) überzeugten die weiter fallenden Inflationsdaten die Anleger. Die Preise der größten Volkswirtschaft der Welt stiegen im Juni nur noch um 3,0% im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist der tiefste Stand seit mehr als zwei Jahren.

Rückläufige Inflation und Wirtschaftsstimulus treiben Kurse in Europa und China

Der europäische Aktienmarkt hat im Juli 2023 ebenfalls zugelegt, gestützt durch rückläufige Inflationsdaten und insgesamt positive Wachstumsdaten. Während die Inflation der Eurozone auf 5,3% im Jahresvergleich fiel, wuchs die Wirtschaft im zweiten Quartal um 0,3%. Der EuroStoxx 600 Index der 600 größten Unternehmen Europas stieg in der Folge um +2,04%. Auf der anderen Seite des Globus in China lief es sogar noch etwas besser, wenn auch hier externe Faktoren den Markt nach oben schießen ließen. Der CSI300 stieg um satte +4,48% nachdem die Regierung neue Wirtschaftsförderungsprogramme bekanntgegeben hatte.

Notenbanken tanzen im Gleichschritt

Wie erwartet hat die US-Notenbank FED ihren Leitzins Ende Juli um 0,25% auf nun 5,5% angehoben. Zum Ende der selben Woche zog EZB Präsidentin Christine Lagarde ihrem US-Kollegen Jerome Powell hinterher und erhöhte den Leitzins in der Eurozone ebenfalls um einen Viertelprozentpunkt auf nun 4,25%. Da auch in der Eurozone die Inflation weiter zurückging und die Wirtschaft in der größten Volkswirtschaft Europas kränkelt, gehen Analysten davon aus, dass vorerst keine weiteren Zinserhöhungen nötig sind. Vor allem in den USA ist dank des starken Wirtschaftswachstums ein Ende des Zinszyklus absehbar. Die europäischen Notenbanker hingegen stehen vor dem Spagat die unterschiedlichen Interessen und Entwicklungen ihre Mitgliedländern abwägen zu müssen.

Anleihemarkt unter Druck nach Zinserhöhungen

Des einen Freud, des anderen Leid. Was die Aktienmärkte beflügelte, setzte den globalen Anlagemärkte zu. Die globalen Staatsanleihen gaben nach den Zinserhöhungen um insgesamt 0,3% nach. Besser lief es einzig bei 10-jährigen US-Treasuries und europäischen Staatsanleihen. Beide profitierten im Angesicht der relativ starken BIP-Daten im zweiten Quartal. Besser lief es auch bei Unternehmensanleihen, die ebenfalls von den guten Wirtschaftsdaten profitierten.

Positive Ergebnisse bei easyfolio

Mit easyfolio sind Anleger weltweit, breit gestreut investiert und profitierten somit vom globalen Wachstum im Juli. So konnten sich die easyfolios in diesem positiven Marktumfeld ebenfalls stark entwickeln. Die Performance im Juli lag zwischen +1,18% (easyfolio30) und +2,67% (easyfolio70).