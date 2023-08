Karriere mit Mehrwert RM Group setzt auf Flexibilität, Vielfalt und Nachhaltigkeit

Zürich (ots) - Die RM Group ist in der Schweiz Marktführer im IT Contracting und

Payrolling. Der 1998 gegründete Personalverleiher vermittelt geeignete

Fachkräfte unter anderem an IT- und Telecom-Anbieter, internationale

Versicherungen und Pharma-Unternehmen sowie Schweizer Banken. Um seinen

Rahmenvertragspartnern einen ausgezeichneten Service bieten zu können, legt das

Unternehmen nicht nur hohe Maßstäbe an die eigenen Mitarbeiter

(https://www.rmgroup.ch/ueber-uns/unser-team/) und ihre Qualifikationen.

Vielmehr ist es darauf ausgerichtet, diesen ein möglichst vielfältiges und

integratives Arbeitsumfeld mit attraktiven Aufstiegschancen zu eröffnen - und

das mit Erfolg, wie die durchschnittliche Verweildauer und regelmäßige

Mitarbeiterumfragen deutlich machen.



Flexible Arbeitszeiten und ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld auf Augenhöhe