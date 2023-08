Wien (ots) - Die Valsoft Corporation, ein in Montreal ansässiges Unternehmen,

das sich auf die Akquisition, das Management und das Wachstum von

Softwareunternehmen in vertikalen Märkten spezialisiert hat, gibt die Übernahme

von Seekda, einem innovativen österreichischen Unternehmen, das sich auf

Technologielösungen für das Gastgewerbe spezialisiert hat, bekannt. Dieser

strategische Schritt vereint die Stärken und das Know-how zweier Branchenführer

und stellt einen Meilenstein in der Welt der Software für das Gastgewerbe dar.



Seekda gesellt sich zu mehr als 70 anderen Softwareunternehmen unter dem Dach

von Valsoft, von denen mehrere im Gastgewerbe tätig sind. Valsoft will seine

Position in diesem Marktsegment stärken, indem es die bewährten Lösungen und das

umfassende Branchenwissen von Seekda nutzt. Der Zusammenschluss ist ein Beweis

für Valsofts Engagement, Wachstum und Innovation für bestehende und zukünftige

Kunden voranzutreiben.





In Kombination mit Seekdas etablierter Präsenz auf dem europäischen Markt bietetValsofts umfangreiches internationales Netzwerk eine beispiellose globaleReichweite. Kunden auf der ganzen Welt profitieren von lokalem Support und einerbreiteren Palette an Dienstleistungen. Die kontinuierliche Forschung undEntwicklung von Valsoft wird die Innovationskraft von Seekda weiterbeschleunigen. Gemeinsam werden sie auch in Zukunft hochmoderne Lösungenentwickeln, die den dynamischen Anforderungen des Gastgewerbes gerecht werden.Beide Unternehmen sind kundenorientiert und setzen sich dafür ein, ihren Kundenein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Die integrierten Ressourcen werdensicherstellen, dass die Kunden hervorragende Unterstützung und persönlicheBetreuung erhalten, um ihren Erfolg zu gewährleisten."Wir freuen uns, Seekda in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen. Ihre Expertisein der Bereitstellung innovativer Buchungstechnologien für das Gastgewerbe passtperfekt zu Valsofts etabliertem Portfolio für das Gastgewerbe", sagt Kent Howard, Operating Partner von Valsoft . "Die Integration von Seekda in unserwachsendes Ökosystem unterstreicht unser Engagement, das Gastgewerbevoranzubringen und unseren Kunden erstklassige Lösungen zu bieten"."Wir freuen uns, dass Seekda Teil der Valsoft-Familie wird", sagt Dipl. Ing.Klaus Niederacher, Geschäftsführer von Seekda . "Die Expertise von Valsoft imBereich der Hospitality-Technologie passt perfekt zu unserer Vision von Wachstumund Innovation. Wir freuen uns über die Möglichkeiten, die diese Übernahmeunseren Kunden, Partnern und Mitarbeitenden bietet und sind überzeugt, dass wirgemeinsam die Zukunft der Hospitality-Software neu definieren werden".Als Teil von Valsofts wachsendem Portfolio an Softwareunternehmen wird Seekdaweiterhin als unabhängiges Unternehmen agieren und seine Marke, sein Team undseine regionale Präsenz beibehalten. Valsoft und Seekda sind bestrebt, einennahtlosen Übergang für alle Beteiligten zu gewährleisten. Die Kunden von Seekdakönnen weiterhin mit der gewohnten Supportqualität und Produktverbesserungenrechnen, während Valsofts globales Netzwerk die Lösungen von Seekda in neueMärkte einführen wird und so spannende Wachstumsmöglichkeiten eröffnet.Über ValsoftValsoft ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Akquisition, dasManagement und das Wachstum von Softwareunternehmen in vertikalen Märktenspezialisiert hat. Mit einem Portfolio von mehr als 70 Unternehmen inverschiedenen Branchen setzt sich Valsoft für Innovation, Wachstum und Erfolg inseinen verschiedenen Geschäftsbereichen ein.Über SeekdaSeekda ist ein österreichisches Unternehmen, das für seine bahnbrechendenLösungen im Bereich der Hospitality-Technologie bekannt ist. Das Unternehmenbietet eine Reihe von Softwarelösungen an, die speziell auf die Bedürfnisse desGastgewerbes zugeschnitten sind und es Hoteliers ermöglichen, ihreBetriebsabläufe und das Gästeerlebnis zu verbessern. Das Portfolio von Seekdaumfasst eine leistungsstarke Buchungsmaschine (KUBE), Anbindungen an diebeliebtesten OTA- und Meta-Kanäle sowie Hotelmanagementsysteme (PMS) und Zugangzu exklusiven Treueprogrammen.Pressekontakt:Seekda+43 1 2365084mailto:hts@seekda.comhttps://www.seekda.com/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78989/5576730OTS: seekda GmbH