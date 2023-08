Veronika Bunk-Sanderson neue CFO und Sandra Rauch neue CDO der E.ON Energie Deutschland (FOTO)

München (ots) - Zum 01.12.2023 verstärken Veronika Bunk-Sanderson als neue Chief

Financial Officer (CFO) und Sandra Rauch als neue Chief Digital Officer (CDO)

die Geschäftsführung der E.ON Energie Deutschland GmbH, der deutschen

Vertriebseinheit innerhalb des E.ON Konzerns. Damit legt E.ON seinen Fokus für

die rund 14 Millionen Kundinnen und Kunden in Deutschland auch im Management

noch stärker auf eine digitale und technologieorientierte Business-Expertise.

Beiden neuen E.ON Geschäftsführerinnen liegt zudem die

Customer-Experience-Perspektive sehr am Herzen, die Weiterentwicklung des

Vertriebs konsequent am Kunden auszurichten.



Veronika Bunk-Sanderson ist aktuell CFO der Plusnet GmbH, einer

Telekommunikationstochter der EnBW, und verantwortet zudem die

TK-Controlling-Funktion für die EnBW. Zuvor war die promovierte Historikerin der

Oxford University und gebürtige Rheinländerin, die in Miesbach lebt, in

unterschiedlichen Führungspositionen innerhalb der Finanzwirtschaft tätig, etwa

für Telekom Austria und Telefonica Deutschland. Veronika Bunk-Sanderson tritt

die Nachfolge von Torsten Flosbach an, der bereits seit Juni, zusätzlich zu

seiner Geschäftsführertätigkeit bei der E.ON Energie Deutschland, als Senior

Vice President Business Controlling Digital bei der E.ON SE das Finanzteam für

den Digitalbereich von Victoria Ossadnik leitet.