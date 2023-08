Century Lithium berichtet über die Fortschritte bei den Tests mit Koch Technology Solutions

9. August 2023 - Vancouver, Kanada - Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) (Century Lithium oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium ... - freut sich, erfolgreiche Fortschritte in seiner Zusammenarbeit mit Koch Technology Solutions (KTS), einem Unternehmen von Koch Engineered Solutions (KES), bekannt zu geben. Wie bereits berichtet (siehe Pressemitteilung vom 17. April 2023) arbeiten Century Lithium und KTS gemeinsam an der Anwendung des Li- ProTM Systems von KTS in der Lithiumextraktionsanlage (Pilot Plant) von Century im Amargosa Valley, Nevada, USA.