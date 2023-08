Adcore kündigt Vertragsverlängerung mit staatlicher israelischer Werbeagentur an

TORONTO, ON / 8. August 2023 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform, die digitales Marketing auf mühelose und zugängliche Weise ermöglicht, gab heute bekannt, dass die Israeli Government Advertising Agency ("IGAA") ihren Vertrag mit Adcore über digitale Werbung um weitere zehn Monate mit einem potenziellen Wert von 20 Millionen CAD an Werbeausgaben verlängert hat. Diese Verlängerung stellt sicher, dass Adcore das digitale Marketing der IGAA für den Rest des Jahres beaufsichtigen wird.

Adcore verwaltet seit 2018 die Online-Werbeausgaben der IGAA, nachdem sie zusammen mit einer weiteren Agentur eine Ausschreibung für das Programm der IGAA zur Steigerung des Incoming-Tourismus nach Israel gewonnen hatte. Der ursprüngliche Vertrag lief über fünf Jahre und das Programm hat erfolgreich Touristen nach Israel gebracht. Vor der Pandemie stiegen die Besucherankünfte in Israel um 25 % und erreichten einen jährlichen Rekord von 4,5 Millionen. Da die Grenzen Israels nun wieder für Besucher geöffnet sind, wird erwartet, dass Adcore mit seinen zugänglichen und mühelosen Marketingstrategien eine Schlüsselrolle bei der Generierung von Tourismuseinnahmen spielen wird.

Omri Brill, Gründer und CEO von Adcore, kommentierte: "Ich freue mich sehr, die Verlängerung unseres Vertrags mit einem der meistgeschätzten Kunden von Adcore, der IGAA, bekannt zu geben. Israel erfreut sich zunehmender Beliebtheit und gilt als einer der besten Urlaubsorte der Welt. Mit seinen wunderschönen Stränden, seinen technologischen Innovationsfähigkeiten und seinem kulturellen Phänomen entwickelt sich Israel zu einem unverzichtbaren Reiseziel, und wir freuen uns, dass die IGAA Adcore erneut ihr Vertrauen geschenkt hat, um ihre digitalen Marketingbemühungen zu leiten und die Einnahmen aus dem Tourismus zu steigern." Herr Brill fügte hinzu: "Mit der Pandemie im Rückspiegel wird ein Anstieg der Touristenzahlen erwartet, und wir sind zuversichtlich, dass unser Werbeprogramm die Einreise von Touristen in dieses wunderschöne Land nicht nur unterstützen, sondern steigern wird."