FRANKFURT (dpa-AFX) - Von der schwachen Entwicklung am Vortag haben sich die Dax-Anleger am Mittwoch nicht sonderlich einschüchtern lassen. "Es scheint, als würde die Mehrheit der Anleger das Vier-Wochen-Tief als Kaufgelegenheit sehen", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

So nahm der deutsche Leitindex am Mittwoch mit in der Spitze 15 983 Zählern wieder Kurs auf die runde Marke von 16 000 Punkten. Am Nachmittag ließ der Schwung etwas nach, es reichte aber zuletzt noch für ein Plus von 0,79 Prozent auf 15 899,10 Punkte. Am Vortag war das Barometer noch unter wichtige Unterstützungen bis auf fast 15 700 Punkte gefallen - eigentlich ein Zeichen für eine charttechnische Eintrübung.