Bootshandel von Schleppern - London setzt auf Abmachung mit Türkei

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien will enger mit der Türkei zusammenarbeiten, um Menschen davon abzuhalten, in kleinen Booten über den Ärmelkanal zu kommen. Die Regierung werde ein neues Einsatzzentrum der türkischen Polizei gegen Schleuserkriminalität unterstützen, teilte die konservative Regierung in London am Mittwoch mit. Angedacht ist zudem, mehr Informationen auszutauschen, um die Lieferketten von Booten und Bootszubehör zu unterbrechen.

Einem Bericht der Zeitung "Sunday Times" zufolge geht die britische Kriminalpolizei davon aus, dass die Mehrheit der Schlauchboote in der Türkei hergestellt und mit Motoren aus China ausgestattet werden. Kriminelle würden sie dann in deutschen Lagerhallen aufbewahren und später an die französische oder belgische Küste bringen.