Wirtschaft Gesamtmetall-Chef um Wettbewerbsfähigkeit der Industrie besorgt

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf, ist um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie besorgt. "Wir sind in der Tat wieder der kranke Mann Europas", sagte Wolf am Mittwoch im Deutschlandfunk.



Die Gesamtlage sei schwierig: "Wir werden in die Rezession rutschen im zweiten Halbjahr." Die Gründe dafür seien vielfältig: Neben den anhaltend hohen Energiepreisen sieht Wolf besonders in der Bürokratie und den hohen Steuern ein Wachstumshindernis. Versäumnisse beklagt der Gesamtmetall-Präsident auch im Bildungssektor: "50.000 junge Menschen gehen ohne Abschluss jedes Jahr von den Schulen."