Bis März 2022 folgte die PayPal-Aktie einem gemütlichen Aufwärtstrend und notierte hierbei im Bereich von rund 100,00 US-Dollar. Der Ausbruch der Corona-Pandemie katapultierte das Wertpapier regelrecht in die Höhe, sodass im Sommer 2021 ein Verlaufshoch von 310,16 US-Dollar zustande gekommen war. Ab September bröckelten die Kurse allerdings, in den folgenden Monaten immer schneller auf ein Niveau von 67,58 US-Dollar. Erst im Sommer letzten Jahres gelang dort eine volatile Stabilisierung, allerdings kam keine größere Aufwärtsdynamik zustande, sodass ein untergeordneter Abwärtstrend etabliert wurde. Zwar konnte PayPal im abgelaufenen Monat darüber ausbrechen, die Quartalszahlen wurden jedoch negativ aufgenommen, das Papier stürzte allein in diesem Monat um 16,6 Prozent regelrecht ab und versucht sich nun an den Tiefständen aus Mai dieses Jahres zu stabilisieren.

Zweifel an Stabilisierung