Chengdu, ein Grand Finale!

CHENGDU, China, 9. August 2023 /PRNewswire/ -- Eine Nachrichtenmeldung von Xinhua: Als die Vertreter derInternational University Sports Federation (FISU) und der Bürgermeister von Chengdu am 8. August die Fahne an die Vertreter des nächsten Gastgebers, die Metropolregion Rhein-Ruhr in Deutschland, übergaben, ging ein Feuerwerk über dem Veranstaltungsort der Abschlussfeier, dem Chengdu Open-Air Music Park, hoch und beendete offiziell die 12-tägigen Chengdu FISU Games. 6.500 Athleten nahmen am Wettbewerb teil, der passend zum Motto der Veranstaltung zusammengefasst wurde: „Chengdu lässt Träume wahr werden".

„Chengdu ist das Sprungbrett meines Traums", erklärte der japanische Nationaltorhüter Ayumu Kinoshita, als er die Wasserballarena der Männer verließ. Ayumi Kinoshita und seine Teamkollegen, die zum ersten Mal an einem internationalen Wettbewerb teilnahmen, landeten zwar nicht unter den Besten der Besten, aber „jedes Team hat seine Stärken. Wettbewerbe ermöglichen es mir, die Unterschiede in unseren Fähigkeiten zu erkennen und spornen mich weiter dazu an, mein Ziel zu verfolgen. Ich möchte Wasserballtrainer werden und den Sport in Zukunft fördern", erklärte er.