Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt am Main (ots) - Im Vergleich zum starken ersten Halbjahr 2022 ging dieNachfrage nach den Programmkrediten der Landwirtschaftlichen Rentenbank imersten Halbjahr 2023 zurück. Das Neugeschäft erreichte insgesamt 3,2 Mrd. Euro.Ein kräftiges Plus war in der Fördersparte "Ländliche Entwicklung" zuverzeichnen. Zur Refinanzierung ihres Fördergeschäfts nahm die Rentenbank an denKapitalmärkten 7,4 Mrd. Euro auf. Das Betriebsergebnis der Förderbank für dieAgrarwirtschaft und den ländlichen Raum erhöhte sich im ersten Halbjahr 2023deutlich. Die Kapitalquoten lagen weiterhin auf hohem Niveau."Unsicherheiten über die künftigen politischen Rahmenbedingungen, deutlichgestiegene Zinsen und volatile Märkte wirken sich offenbar zunehmend auf dieInvestitionsbereitschaft in der Landwirtschaft aus. Das ist insbesondere auch inder Tierhaltung zu spüren. Dazu kommt, dass wir uns mitten in der Transformationzu einer klimaneutralen und nachhaltigeren Wirtschaft befinden. Vieles istunsicher und wird noch diskutiert. Aber eines ist sicher: Die Landwirtschaftkann Lösungen für die Transformation anbieten. Und wir werden sie dabeiunterstützen. Damit die zukunftsorientierten Landwirtinnen und Landwirte dieseChancen nutzen können, passen wir unsere Förderangebote immer wieder an. Dazusind wir im engen Austausch mit der Branche", sagt Nikola Steinbock, Sprecherindes Vorstands der Rentenbank.Fördersparte "Ländliche Entwicklung" mit deutlichem ZuwachsDas Neugeschäft in der Fördersparte "Landwirtschaft" entwickelte sich gegenüberdem Vorjahreshalbjahr schwächer und erreichte 801 Mio. Euro (1. Halbjahr 2022: 1104 Mio. Euro). Die Betriebe fragten insbesondere weniger Programmkredite fürGrunderwerb und Wirtschaftsgebäude nach. Auch in der Fördersparte "Agrar- undErnährungswirtschaft" war ein Rückgang zu verzeichnen, insbesondere beiMaschinen- und Gebäudefinanzierungen. Das Neugeschäft lag bei 415 Mio. Euro (613Mio. Euro). Kräftig angestiegen um rund 75 % ist das Neugeschäft in derFördersparte "Ländliche Entwicklung" auf 1,6 Mrd. Euro (914 Mio. Euro). Hierfürsorgte die stärkere Nachfrage der Landesförderinstitute nach Globaldarlehen derRentenbank. Sie nutzen diese insbesondere für die Finanzierung vonInfrastrukturmaßnahmen im ländlichen Raum. Nach einem außergewöhnlich gutenVorjahreshalbjahr ging die Nachfrage in der Fördersparte "Erneuerbare Energien"auf 339 Mio. Euro (1,0 Mrd. Euro) zurück. Weniger nachgefragt wurdeninsbesondere Windkraftfinanzierungen. Hierbei spielten vor allem dieVorzieheffekte eine Rolle, die es im vergangenen Jahr aufgrund der sichabzeichnenden Zinserhöhungen gab. Insgesamt erreichte das Programmkreditgeschäft