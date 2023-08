Für etwas Verunsicherung sorgte die Nachricht, dass China infolge gesunkener Verbraucherpreise in die Deflation abgedriftet ist. "Dies könnte, falls die Abwärtsspirale nicht aufgehalten wird, fatale Folgen für die heimische und letztendlich auch für die globale Wirtschaft haben", fürchtet Marktexperte Christian Henke vom Handelshaus IG. Zudem stünden am Donnerstag die US-Verbraucherpreise auf der Agenda. Die bange Frage dürfte dann sein, ob es zur erhofften Pause im US-Zinserhöhungszyklus komme./la/he

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Kursverlusten vom Vortag haben sich die US-Börsen am Mittwoch etwas beruhigt. Die wichtigsten Aktienindizes bewegten sich kaum vom Fleck.

