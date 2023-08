Fels in der Brandung

Trotz aller Widrigkeiten präsentiert sich die Aktie der Münchener Rück unverändert in überaus robuster Verfassung.

Die Marktunbilden konnten ihr nur kurzzeitig etwas anhaben. Aktuell baut sich wieder Aufwärtsmomentum auf. Kommt es zum Sprung über einen wichtigen Widerstand? Und wenn ja, wie weit könnte das Kaufsignal tragen?

Die Schwäche des Gesamtmarktes erfasste die Aktie in einer aus charttechnischer Sicht recht ungünstigen Phase, war sie doch gerade im Begriff, den Widerstandsbereich um 347 Euro aufzubrechen und sich den Weg auf der Oberseite freizukämpfen. Doch mit Erreichen der 350 Euro setzten Gewinnmitnahmen ein und führten die Aktie noch einmal unter die 340 Euro.

In dieser Phase war es eminent wichtig, dass die Münchener Rück nicht den Kontakt zur „heißen“ Zone – also dem Bereich 347 Euro / 350 Euro – verlor. Recht schnell berappelte sich die Aktie wieder, was wiederum für ihre Stärke spricht. Aktuell nimmt sie den Widerstandsbereich erneut ins Visier.

Kurzum. Es sieht vielversprechend aus, doch die Aktie muss noch den Vorstoß über die Zone 347 Euro / 350 Euro lancieren, um abermals ein frisches Kaufsignal auszulösen. Sollte das Unterfangen gelingen, könnte es für die Münchener Rück weitergehen. Selbst ein Anlaufen der markanten Hochs von Ende 2000 / Anfang 2001 – bei knapp 390 Euro – wäre dann nicht auszuschließen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer auf 332 Euro begrenzt bleiben. Ein Rücksetzer unter die 320 Euro wäre bereits als herber Rückschlag zu bewerten.