Aktie im Rally-Modus

Für die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Halliburton läuft es. Und das durchaus auf eindrucksvolle Art und Weise.

Der Markt honoriert die exzellente fundamentale Verfassung des Unternehmens. Nicht zuletzt die starken Zahlen für das 2. Quartal dokumentierten dieses. Während andere Ölkonzerne mit ihrer Quartalszahlenveröffentlichung für eine gewisse Enttäuschung sorgten, lieferte Halliburton ab.



Bleiben wir gleich bei den aktuellen Q2-Daten. Halliburton konnte den Umsatz im 2. Quartal 2023 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 14 Prozent auf 5,80 Mrd. US-Dollar steigern. Das schlug sich auch auf der Ergebnisseite nieder. Halliburton gab den Gewinn im aktuellen Berichtszeitraum mit 610 Mio. US-Dollar an, nach 109 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Analysten und Aktionären wurden positiv überrascht.

Das Chartbild hellte sich in den letzten Wochen (und Monaten) deutlich auf. Und Halliburton steht aktuell vor einem weiteren Kaufsignal, sollte es der Aktie nun auch noch gelingen, die 40 US-Dollar-Marke zu überwinden. In diesem Fall würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung Januar-Hoch winken. Dieses hatte Halliburton damals bei 43,4 US-Dollar ausgebildet. Etwaige Rücksetzer sollten auf 35 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.