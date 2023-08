Widerstandscluster im Fokus

Exxon Mobil steht aus charttechnischer Sicht eine wichtige Phase ins Haus. Die Aktie hat ein markantes Widerstandscluster vor der Brust. Ein erfolgreicher Ausbruch würde ein frisches Kaufsignal auslösen und zudem die Bodenbildung weiter voranbringen.

Allerdings muss mit Blick auf die Relevanz der Zone auch ein Scheitern in Betracht gezogen werden… Nun gilt es!



Blicken wir zunächst noch einmal auf die aktuellen Zahlen für das 2. Quartal. Exxon wusste nicht vollends zu überzeugen. Das Unternehmen verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum einen Umsatzrückgang um 28 Prozent auf 82,91 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn reduzierte sich auf 7,88 Mrd. US-Dollar, nach 17,85 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2022. Das Unternehmen lag damit unterhalb der Prognosen.

Die Aktie oszilliert seit geraumer Zeit in einer Handelsspanne von 100 US-Dollar bis 109 US-Dollar. Die Oberseite der Range wird zudem noch von der 200-Tage-Linie verstärkt. Das macht die Aufgabe nicht unbedingt leichter.

Ein erfolgreicher Ausbruch über die 109 US-Dollar würde der Aktie zumindest die Chance offerieren, die Bewegung bis in den Bereich von 115 US-Dollar auszudehnen. Sollte es für Exxon hingegen unter die 100 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 96 US-Dollar gerechnet werden.