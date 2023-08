Stellenangebote für Leitungskräfte bei Arbeitgebern der Wohlfahrtspflege in Norddeutschland

Hamburg (ots) - Bereichsleitung, Geschäftsbereichsleitung und Geschäftsführung

für die ambulante Pflege, Integration und Inklusion gesucht



An verschiedenen Standorten in Norddeutschland werden aktuell Leitungskräfte für

den Bereich Pflege gesucht. Bei der Rekrutierung von geeigneten Kandidat:innen

werden die Arbeitgeber des Sozialwesens von der Kontrast Personalberatung GmbH

(https://www.kontrast-gmbh.de/de/medizin-pflege/) unterstützt.



Diakonischer Träger sucht Bereichsleitung ambulante Pflege





Ein diakonischer Träger der freien Wohlfahrtspflege in Hamburg sucht eineBereichsleitung für die ambulante Pflege (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/pflegedienstleitung-stellenangebote/30133/) . Diese wird rund 20Pflegedienstleitungen steuern, die mit 700 examinierten Pflegekräften 34Standorte in Schleswig-Holstein verantworten. Zu den zentralen Aufgaben derBereichsleitung zählen die strategische Weiterentwicklung der Standorte,Geschäftsbereiche sowie die Verbesserung der Pflegequalität.Geschäftsbereichsleitung Pflege bei Träger der WohlfahrtspflegeEin Landesverband der Wohlfahrtspflege in Schleswig-Holstein sucht eineGeschäftsbereichsleitung für die Pflege (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-bereichsleitung-pflege/30077/) . Der diakonische Träger vonEinrichtungen für seelische erkrankte, behinderte und suchtkranke Menschen sowieSenior:innen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 2.900 Mitarbeitende.Die Geschäftsbereichsleitung wird die Gesamtleitung der Pflege in allenEinrichtungen mit den zentralen Verantwortungsbereichen Finanzen, Organisation,Personal und IT übernehmen.Behinderteneinrichtung sucht Nachfolge GeschäftsführungEine frei gemeinnützige GmbH für Integration aus der Metropolregion Hannoversucht aktuell eine Nachfolge für die Stelle der Geschäftsführung (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-geschaeftsfuehrer-hannover/30051/) .Diese wird am Gründungsstandort sitzen und die Vollmachten über Finanzen undPersonal erhalten. Darüber hinaus soll er oder sie die Unternehmenspolitik undStrategie im Zuge des Generationswechsels weiterentwickeln und dabei auch an deroperativen Mitarbeiterführung mitwirken. Ziel der Einrichtung ist es, Kinder,Jugendliche und Erwachsene mit geistiger, körperlicher und/oder seelischerBeeinträchtigung in ihrer Selbständigkeit zu unterstützen.