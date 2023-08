Shanghai Electric liefert die erste Charge von VRFB-Produkten nach Europa

Saragossa, Spanien (ots/PRNewswire) - Shanghai Electric Energy Storage

Technology Co., Ltd. ("Shanghai Electric Energy Storage" oder "das Unternehmen")

gab den Abschluss der Werksabnahmeprüfung für die Anlage für

Vanadium-Redox-Durchflussbatterien (VRFB) bekannt, die jetzt auf dem Weg nach

Saragossa für ein kommerzielles Energiespeicherprojekt ist. Dies ist das erste

Mal, dass das Unternehmen seine Durchflussbatterieprodukte in großen Mengen an

einen europäischen Partner liefert.



Im Rahmen der Vereinbarung mit dem lokalen Partner in Spanien- dem sechsten

Untervertrag, den Shanghai Electric mit dem spanischen Anbieter von

Energiespeicherlösungen unterzeichnet hat - wird Shanghai Electric Energy

Storage maßgeschneiderte VRFB-Produkte für nachhaltige Projekte in der Region

liefern. Die Zusammenarbeit zeugt von der Marktanpassungsfähigkeit der

Durchflussbatterielösungen von Shanghai Electric sowie der Fähigkeit des

Unternehmens, maßgeschneiderte Produkte zu liefern, um europäischen Ländern

dabei zu helfen, schneller den Weg in Richtung Energiewende einzuschlagen.