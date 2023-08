Huawei-System besteht strengsten europäischen Sicherheitscheck

Düsseldorf (ots) - Huawei, der führende globale Anbieter für Telekommunikation,

hat ein weiteres Mal seine höchsten Sicherheitsstandards unter Beweis gestellt -

als erster Smart-Geräte-Hersteller weltweit.



So wurde der HongMeng-Kernel von Huawei im Rahmen der Sicherheitsbewertung nach

den Common Criteria for Information Technology (CC) mit dem branchenweit ersten

EAL6+-Zertifikat (Evaluation Assurance Level 6 Augmented) ausgezeichnet.





Ein Kernel ist der höchst sensible Betriebssystemkern in jedem Handy und ist alsentscheidende Schnittstelle zwischen Soft- und Hardware die Grundlage fürSicherheit und Datenschutz von Betriebssystemen.CC ist ein weit verbreiteter und weltweit anerkannter Standard für die Bewertungder Produktsicherheit. Der entsprechende CC-Standard, auch bekannt als ISO/IEC15408, ist eine Zertifizierung für Informationssicherheit, die zu deneinflussreichsten in der globalen IT-Branche gehört. Das nun für Huawei erteilteEAL6+-Zertifikat ist die höchste Sicherheitsstufe, die im Bereich derUniversal-Betriebssystem-Kernel überhaupt verfügbar ist.Dr. Michael Lemke, CSO von Huawei Deutschland : "Die Bundesregierung setzt zurErhöhung der Cybersicherheit in Deutschland im Cybersicherheitsgesetz und ihrerChina-Strategie u.a. auf Europäische CC-Zertifikate für Produkte in relevantenBereichen - Huawei erfüllt diese zu Recht hohen Ansprüche gerne undselbstverständlich. Weltweit vertrauen über 3 Milliarden Menschen in 170 Märktender Technik von Huawei. Mit der Zertifizierung beweist Huawei weiterhin seinCommitment für höchste Sicherheitsansprüche und sein Engagement fürinternationale Cybersicherheitsprogramme und europäische Zertifizierungen. Wirleisten damit und weiteren bereits erfolgten Zertifizierungen als erstesUnternehmen unseren Beitrag zur Stärkung der Vertrauensbildung für die digitaleSouveränität Deutschlands."Cybersicherheit und der Schutz der Privatsphäre haben für Huawei oberstePriorität. Bis heute hat Huawei mehr als 500 Zertifizierungen nach branchenweitanerkannten Cybersicherheitsprogrammen wie CC, FIPS, PCI DSS und CSA STARerhalten. Das Zertifikat CC EAL6+ stellt eine neue Stufe der Anerkennung für dieCybersicherheit von Huawei dar.Gong Ti, Präsident der Abteilung für Softwareentwicklung im Bereich Consumer BGvon Huawei : "Die Sicherheitsfähigkeiten des HongMeng-Kernels werden voninternational akkreditierten Zertifizierungsstellen anerkannt. Dies spiegelt dieTatsache wider, dass der HongMeng-Kernel die höchste Sicherheitsstufe fürBetriebssystem-Kernel erreicht hat und die Geräte- und IKT-Sicherheit auf einneues Niveau hebt."Chen Haibo, Chief Scientist bei Huawei für OS Kernel : "Kernels sind dieGrundlage für Systemsicherheit und Datenschutz. Huawei hat sich verpflichtet,die Sicherheit und den Datenschutz in den IKT- und Gerätebereichen zugewährleisten. Huawei wird auch in Zukunft die gemeinsamen globalen Standardsfür grundlegende Software- und Cybersicherheit einhalten und sicherstellen, dassdie Sicherheitsfunktionen der Huawei-Produkte weiterhin internationalanerkannten Best Practices entsprechen."Huawei teilt weltweit sein Wissen und seine Fähigkeiten mit Branchen-Kollegen,um die Datensicherheit aller Verbraucherinnen und Verbraucher stetig noch weiterzu erhöhen. Allein im Jahr 2022 haben wir fast 300 Vorschläge fürCybersicherheitsstandards bei 3GPP und GSMA eingereicht. Gemeinsam schaffen wireine sicherere digitale Welt.