Lidl in Deutschland setzt höhere Tierwohlstandards bei Rindfleisch und Trinkmilch um (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Der Lebensmitteleinzelhändler stellt das Sortiment an

frischem Rindfleisch und das Trinkmilch-Sortiment auf Haltungsstufe 3 und 4 um



Durch die intensive Zusammenarbeit mit allen Partnern der Wertschöpfungskette

ist es Lidl in Deutschland als erstem Händler im Bereich Supermärkte und

Discounter gelungen, sein Angebot für frisches Rindfleisch vollständig auf

deutlich höhere Tierwohlstandards umzustellen. Zwischen Oktober 2023 und

Frühjahr 2024 wird das gesamte festgelistete Sortiment an Rindfrischfleisch* des

Frische-Discounters mindestens auf die Stufe 3 der vierstufigen

Haltungsformkennzeichnung umgestellt. Zudem erreicht Lidl in Deutschland damit

bereits vorzeitig sein Ziel, mindestens 25 Prozent des gesamten

Frischfleischsortiments bis Ende 2024 aus den Haltungsstufen 3 und 4 anzubieten.

Als Partner der deutschen Landwirtschaft wird der Lebensmitteleinzelhändler das

Fleisch weiterhin aus Deutschland beziehen.