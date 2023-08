In Polen reichten Zuwächse von über ein Prozent bei Orlen indes nicht, den Leitindex in der Gewinnzone schließen zu lassen: Der Wig-20 sank um 0,80 Prozent auf 2096,43 Punkte. Der breiter gefasste Wig hingegen stieg um 0,35 Prozent auf 69 991,47 Zähler.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. Vor den am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden Inflationsdaten aus den USA dürften Investoren keine größeren Engagements eingegangen sein.

