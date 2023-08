Wirtschaft Viele Firmen in NRW hilflos gegenüber Cyberangriffen

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Viele Betriebe in NRW sind unzureichend gegen Cyberangriffe geschützt. "Mehr als die Hälfte aller Unternehmen hat keinen Notfallplan für Vorfälle im Bereich Cybersicherheit. Fast ein Fünftel hat gar keine Vorkehrungen getroffen", heißt es in einer Studie zur IT-Sicherheit in NRW, über die die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (Donnerstagsausgaben) berichtet.



Laut der von dem IT-Sicherheitsunternehmen "G-Data Cyber-Defense" erstellten Erhebung zur "Cybersicherheit in NRW" schwächeln besonders kleine und mittlere Unternehmen so sehr bei der IT-Sicherheit, dass sie Angriffen fast wehrlos ausgesetzt seien. Mögliche Konsequenzen sind der Verlust von Daten und Geschäftsgeheimnissen sowie Erpressungsversuche durch Hacker.