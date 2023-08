Offizieller Start des Pilotprojekts Klimaneutralität in chinesisch-europäischen (Taicang) Grünen Digitalen Innovationskooperationszone

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Peking (ots/PRNewswire) - Am 8. August fand das Einführungstreffen desPilotprojekts Klimaneutralität in der chinesisch-europäischen (Taicang) GrünenDigitalen Innovationskooperationszone in Peking, China statt. Das Treffen wurdegemeinsam vom China-EU Carbon Neutrality Cooperation Office (CECCO), dem Centerfor International Economic and Technological Cooperation des Ministeriums fürIndustrie und Informationstechnologie (MIIT) und der Stadtverwaltung von Taicangausgerichtet. Führende chinesische Beamte des Ministeriums für Industrie undInformationstechnologie (MIIT), des Ministeriums für Ökologie und Umwelt (MEE),der Provinzregierung von Jiangsu, der Stadtverwaltung von Suzhou und derStadtverwaltung von Taicang nahmen an der Eröffnungssitzung teil. Auchchinesische und europäische Wirtschaftsvertreter und Branchenexperten aus denBereichen Politik, Energie und Ressourcen, Industrie, Finanzen, Digitalisierungund Zertifizierung waren anwesend, um das Pilotprojekt zu unterstützen.Der Kern des chinesisch-europäischen Pilotprojekts (Taicang) ist ein "DigitalZero-Carbon Industrial Park", also ein digitaler kohlenstofffreierIndustriepark, in der Stadt Taicang in der Provinz Jiangsu im Delta desJangtse-Flusses in China, neben Shanghai. Das Gebiet wird anfänglich eine etwa150.000 Menschen umfassen, die sich zum Ziel gesetzt haben, bis 2028klimaneutral zu sein, wobei der CO2-Fußabdruck des gesamten Gebiets auf derGrundlage eines digitalen Systems rückverfolgbar sein wird.Das chinesisch-europäischen Pilotprojekt (Taicang) hat Ziele und Wege in denfolgenden acht Schlüsselbereichen definiert: Planung, digitale Steuerung,Energie, Ressourcenrecycling, Industrie, Bauwesen, Mobilität und Logistik sowieLifestyle. Das gesamte Gebiet wird als Stadtlabor für Klimaneutralitätbetrachtet, und es werden eine Reihe von Teilprojekten mit den Schwerpunktengrüne Energieinfrastruktur, Kreislaufwirtschaft, 1,5-Grad-Lifestyle,entwicklungsfähige Communitys, vollständig digitalisiertes und transparentesManagement des CO2-Fußabdrucks usw. entwickelt. Bisher wurden ein Roadplan undein Umsetzungsplan für die Klimaneutralität entwickelt, an denen chinesische undeuropäische Partner beteiligt sind, darunter das China Institute of BuildingStandard Design and Research (CBS) der China Construction Technology Group(CCTC), die Power China HuaDong Engineering Corporation (HDEC), Roland Berger(Deutschland), Dassault (Frankreich), TÜV Rheinland (Deutschland) und anderemehr.Beim Start des chinesisch-europäischenPilotprojekt (Taicang) handelt es sich umeine praktische Maßnahme in der gemeinsamen Einschränkung des Klimawandels durchchinesische und europäische grüne digitale Partner aus dem privaten Sektor.