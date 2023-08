Auch Disney will gegen Account-Trittbrettfahrer im Streaming vorgehen

BURBANK (dpa-AFX) - Nach Netflix will auch Disney bei seinem Videostreaming-Dienst dem Teilen von Accounts über den eigenen Haushalt hinaus einen Riegel vorschieben. Disney-Chef Bob Iger kündigte das Vorgehen am Mittwoch zunächst ohne Details an. Zumindest in den USA erhöht der Konzern zugleich den Preis für die werbefreien Tarife seines Streaming-Dienstes Disney+.

